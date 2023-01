Russia, proteste contro ambasciatrice Usa al suo arrivo a ministero Esteri

(Adnkronos) – Decine di russi, tra i quali molti ragazzi, hanno contestato oggi la nuova ambasciatrice americana in Russia, Lynne Tracy, che si è recata oggi al ministero degli Esteri per presentare la sue credenziali, in un incontro con il vice ministro degli Esteri russo Sergei Ryabkov. “Gli Stati Uniti sono uno sponsor di morte”, “i vostri tank uccidono civili”, alcuni degli slogan scritti, in russo e in inglese, sui cartelli dei dimostranti. Ed ancora: “L’esercito Usa è uno strumento di aggressione”, “gli Abrams e i Tiger bruceranno insieme”, evidentemente intendendo i Leopard.

Nei giorni scorsi la portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, aveva detto che l’arrivo dell’ambasciatrice non avrebbe migliorato i rapporti tra Mosca e Washington a causa della “guerra ibrida” mossa dagli Stati Uniti contro la Russia. “Data la russofobia bipartisan nell’elite americana – affermava Zacharova – la nuova ambasciatrice non ha praticamente spazio di manovra. Ne siamo consapevoli. Ma speriamo che l’attuale ambasciatrice impari dagli errori del suo predecessore, il russofobo McFaul”.

Diplomatica di carriera, la 59enne Tracy è la prima donna a ricoprire la carica di ambasciatore americano in Russia. Ex ambasciatrice in Armenia, è stata numero due dell’ambasciata Usa a Mosca fra il 2014 e il 2017. E’ arrivata la scorsa settimana nella capitale russa per assumere il nuovo incarico.