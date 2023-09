Salario minimo, Meleo (M5s): “Raccolta firme non si ferma, migliaia di sottoscrizioni”

“La raccolta firme del Movimento 5 Stelle per il salario minimo legale non si ferma: in soli tre weekend abbiamo già ottenuto migliaia di sottoscrizioni e avviato una mobilitazione su tutto il territorio.

È chiaro che i cittadini vogliono fortemente il salario minimo da 9 euro l’ora. La proposta di legge sul salario minimo a primo firmatario Giuseppe Conte, infatti, restituirebbe ai lavoratori e alle lavoratrici italiane la dignità dei loro colleghi europei e, secondo l’Istat, in media farebbe aumentare di 804 euro le retribuzioni di 3,6 milioni di persone.

La nostra attività proseguirà anche nei prossimi fine settimana con i gazebo e gli infopoint, dove chiunque abbia a cuore i temi del lavoro potrà approfondire e sottoscrivere la nostra proposta. I banchetti sono anche un punto d’ascolto per i cittadini, per confrontarci con loro e ascoltare le loro storie. Tutte le informazioni sono sul nostro sito salariominimosubito.it. Siamo arrivati a circa 400mila firme: insieme diciamo no allo sfruttamento e sì alla dignità di chi lavora!”

Così in una nota Linda Meleo, coordinatrice romana del M5s e suo capogruppo in Assemblea Capitolina.

