Saldi, i dati di Confcommercio: il 63,8% dei consumatori acquisterà con gli sconti

In molti aspettano i saldi per comprare articoli a cui pensavano da tempo o che in realtà non ci si poteva permettere. Il 63,8% dei consumatori acquisterà durante i saldi. I dati parlano di un -1,2 punti percentuali rispetto allo scorso anno, dati che sono usciti dall’indagine sui saldi invernali 2024 realizzata da Confcommercio-Imprese per l’Italia in collaborazione con Format Research.

Quali sono gli articoli che comprerà per la maggior parte chi si dedicherà allo shopping sotto i salti? Capi di abbigliamento (95,2%) e calzature (86,3%) si confermano in cima alle preferenze. A seguire gli accessori (46%), mentre pelletteria e articoli di valigeria sono in crescita rispetto allo scorso anno (+7,8 punti percentuali).

Per quanto riguarda il budget, l’85% dei consumatori farà una spesa inferiore ai 200 euro. Il canale di acquisto preferito rimarranno i negozi di fiducia con il 47,6% delle preferenze, seguiti dall’online con il 38,7% – per un consumatore su due i cambiamenti climatici sono un motivo per cambiare il proprio stile di vita.