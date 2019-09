Salerno, bimbo di 3 anni morto schiacciato da una botte

Un bambino di 3 anni nel Salernitano è rimasto ucciso dopo esser stato schiacciato da una botte. La tragedia si è consumata a Montesano sulla Marcellana, paese che si trova nel Vallo di Diano.

L’incidente è avvenuto alla presenza dei genitori, che stavano facendo giardinaggio. Dopo una disperata corsa in ospedale, il bambino è deceduto per il trauma sofferto.

Aggiornamento ore 00.30

Salerno, il bimbo di 3 anni schiacciato da una botte, indaga la procura di Lagonegro

Emergono dettagli più precisi sulla tragedia del bambino di tre anni morto a Montesano sulla Marcellana, in provincia di Salerno. I genitori del piccolo stavano innaffiando il terreno circostante la propria casa, quando una grossa botte, colma d’acqua e posizionata su un carrello, si è rovesciata.

Il bambino è stato travolto e schiacciato dalla botte, poi immediatamente soccorso e trasportato in ospedale a Polla, in condizioni disperate. Per lui non c’è stato nulla da fare.

Aggiornamento ore 7.00

In merito alla morte del bambino di 3 anni a Montesano sulla Marcellana, la Procura di Lagonegro ha aperto una inchiesta. Il corpo del piccolo è stato posto sotto sequestro.

Sulla vicenda indagano i carabinieri della compagnia di Sala Consilina, diretti dal capitano Davide Acquaviva.

Aggiornamento ore 8.00