L’esperto, ‘per bambini con sclerosi multipla aspettativa di vita buona’. Censis, più ‘acciacchi’ con pandemia, automedicazione per 65% italiani. Miopia, in ragazzini epidemia silente.Ricerca Gimbe, con emergenza Covid 144,5 milioni di prestazioni ambulatoriali in meno. Congresso eCuem 2021, come controllare l’osteporosi in pandemia