Salvini: “Da Europa sì a grillo nel piatto, no a dieta mediterranea”

(Adnkronos) – “L”Europa vuole eliminare la dieta mediterranea ma autorizza il consumo del ‘grillo domestico’. Giù le mani dal Made in Italy. P.s. Buona cena”. Lo scrive su Fb Matteo Salvini, leader della Lega, facendo riferimento all’autorizzazione della Commissione europea di ieri alla commercializzazione del grillo domestico (Acheta Domesticus) come ‘nuovo alimento’ nell’Ue.

I grilli, per chi vorrà mangiarli, saranno disponibili interi, congelati o essiccati, o in polvere. L’ortottero, finora utilizzato come mangime per animali domestici (specie i rettili insettivori, perché è facile da allevare, è molto proteico e poco grasso), è il terzo insetto che viene autorizzato come cibo per gli esseri umani dalla Commissione, dopo la locusta migratoria, autorizzata nel novembre 2021, e la tarma della farina (Tenebrio Molitor), che ha ricevuto l’ok nel luglio 2021.