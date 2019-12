Salvini: “La manovra? E’ il carbone per gli italiani”

“La manovra non la boccia Salvini, non la boccia la Lega ma la bocciano gli italiani, ci sono 7 miliardi di tasse. L’aumento dell’Iva l’abbiamo scongiurato noi l’anno scorso“. Intento alla consegna dei doni ai piccoli pazienti di un ospedale milanese, Matteo Salvini è stato avvicinato dai giornalisti per un commento sulla manovra approvata ieri: “E’ carbone sotto l’albero per le imprese e le famiglie italiane – ha aggiunto il leader della Lega – speriamo sia l’ultima manovra di questo governo. Ci sono 7 miliardi di tasse. L’aumento dell’Iva l’abbiamo scongiurato noi l’anno scorso. Questo governo è litigioso e incapace, l’unico collante è l’attaccamento alla poltrona – ha ribadito l’ex ministro dell’Interno – Stanno litigando sulla giustizia, sull’autonomia, sulle tasse, sul Mes, sull’agricoltura. Spero che gli italiani non rimangano ostaggio a lungo di questo gruppetto, che è minoranza nel Paese, e purtroppo, al momento, è attaccato alla poltrona”.

Max