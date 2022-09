Dopo aver escluso a priori – in caso di affermazione del centrodestra – eventuali problemi di ‘vedute’ rispetto alla Meloni (“No, assolutamente, abbiamo 5 anni impegnativi. Poi abbiamo origini e culture diverse ma è un impegno”), intervenendo a Radio Capital Matteo Salvini tiene a ribadire che “Saremo giudicati dal nostro lavoro“.

Salvini: “Il Pnnr è da aggiornare. Alcune cose vanno attuate subito, altre vanno riviste”

Sull’ormai preponderante – ed urgente – tema della crisi energetica, il leader del Caroccio commenta che, a suo avviso, “il Pnnr è da aggiornare. Alcune cose vanno attuate subito, come i 300 milioni per piantare 6 milioni di alberi nelle aree metropolitane, quello non ha subito aumenti di materie prime. Ma se la scuola ieri costava 10 e oggi costa 30 non posso fare finta di niente, per serietà devi riaggiornare i conti“.

Salvini: “Ai vari leader dico, domani ci vediamo e firmiamo un impegno comune per bloccare gli aumenti di luce e gas”

Del resto, aggiunge, “Il governo italiano è in carica, almeno 30 miliardi deve metterli subito, non fra due mesi, per limitare gli aumenti delle bollette. Con uno scostamento? Certo, preferisco mettere 30 miliardi a debito oggi che non 100 tra due mesi per pagare un milione di cassaintegrati, è l’allarme della Cisl. Mi stupisce la solitudine della Lega nel chiederlo. Ai segretari degli altri partiti dico, domani ci vediamo a Roma e firmiamo un impegno comune per bloccare immediatamente gli aumenti di luce e gas“.

Salvini: “Putin ha torto marcio, ma da 7 mesi in ginocchio ci siamo noi e non lui, e la guerra va avanti”

Altro argomento ‘spinoso’ è il presidente russo ma, anche qui, Salvini è subito categorico: “Putin ha torto marcio: ha scatenato una guerra orrenda, ha invaso un Paese, ha riportato morte e distruzione nel continente europeo. Bisogna punirlo, fermarlo, metterlo in ginocchio. Ma le sanzioni sono operative da sette mesi e in ginocchio ci siamo noi e non Putin, e la guerra va avanti“.

