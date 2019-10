Salvo ‘non ci va sottile’: “Siani è un comico che non fa ridere”

Al pubblico piace, almeno così sembrerebbe visto il successo che riscuote, ma a fronte di una carriera attualmente ancora un po’ troppo ‘esigua’ in termini di qualitativi, vederlo presentato come comico, cabarettista, sceneggiatore, regista, scrittore e produttore cinematografico, onestamente fa sorridere. Eppure così starebbero le cose: Alessandro Siani è abbastanza attrezzato per fare tutto da se e, come ha annunciato domenica sera da Fabio Fazio, ora si appresta a tornare nei cinema (in qualità di regista-attore, con al fianco Stefania Spampinato), con ‘Il giorno più bello del mondo’, in uscita il 31 ottobre,

Nel corso dell’intervista a Che tempo che fa’, Siani ha cercato di mostrarsi disinvolto e puntuale alla battuta, come si addice ad un ‘comico di razza’. Solo che qui la razza non è riuscita ad imporsi come avrebbe dovuto e, come ha twittato l’attento giornalista televisivo Salvo Sottile, “Siani è un non comico, uno che non fa ridere neanche se ci si mette d’impegno. Fa battute di una banalità rara e con quella verve e quella enfasi rende il napoletano fastidioso quando invece è caldo e ammaliante. Sarei curioso di sapere quanto incassano i suoi film #ctcf”.

Max