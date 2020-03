Sampdoria-Verona a porte chiuse, ma verrà rinviata

L’emergenza coronavirus ha investito anche il calcio italiano, che sta vivendo un periodo complicato tra rinvii e decisioni da prendere. Nella giornata di ieri è arrivata, a poche ore dall’inizio del turno di campionato, la decisione di rinviare 5 gare.

Le partite rinviate erano inizialmente previste a porte chiuse, come aveva annunciato una comunicazione presa per buona fino alle 11 di ieri mattina, quando è arrivato invece il contrordine che ha mischiato ancora le carte in tavola generando malumori e disguidi.

Sampdoria-Verona, la decisione

I rinvii a catena hanno portato allo scontro tra lega e Inter e alla scelta di giocare la partita di domani tra Sampdoria e Verona a porte chiuse. Almeno è questo il primo verdetto che verrà però con ogni probabilità cambiato.

L’assessore di Genova, infatti, ha dichiarato che per la gara prevista domani sera verrà utilizzato lo stesso metro di giudizio usato per le partite dell’intera giornata. Motivo per cui anche Sampdoria-Verona verrà rinviata a data da destinarsi.