Tanto per restare sull’attualità, come cantava Franco Califano in una delle sue più amate hit: “Sì, d’accordo però… tutto il resto è noia”! San Valentino: un ‘irriverente’ sondaggio rivela che in molti sentono forte la voglia di tradire proprio in questa giornata dedicata… agli ‘innamorati’ Ebbene, rivelare oggi, quando mancano poche ore alla celebratissima ‘Festa degli Innamorati’ che, nonostante la ‘giornata a tema’, in molte coppie ‘bussa forte’ il desiderio di ‘tradire’ (probabilmente per la presenza di un’amante fissa/o), suona davvero come un’eresia. San Valentino, un sondaggio tra i frequentatori di un noto portale dedicato all’argomento, spiega che il 13% di loro vorrebbe tradire per l’occasione

Eppure è proprio così, o almeno questo è quanto confessano i frequentatori del sito specifico ‘ExtraConiugali.com’: il 13% degli italiani intervistati, ha confessato che ‘intende tradire il partner in occasione del San Valentino’, con percentuali maggiori negli uomini (17%) che sono quasi il doppio rispetto alle donne (9%).

San Valentino, Alex Fantini, fondatore del seguitissimo portale: “Le coppie spesso scoppiano nei momenti più simbolici”

E come commenta Alex Fantini, fondatore del seguitissimo portale (perché in grado di assicurare il più completo anonimato), “Le coppie spesso scoppiano nei momenti più simbolici: così San Valentino – che peraltro molti neanche festeggiano più e che ha perso molto del suo significato – diventa il momento ideale per organizzare una scappatella”.

San Valentino: per il sondaggio, la tendenza verso l’amore extraconiugale salirà poi al 24% in occasione di San Faustino (il 15 febbraio), Festa dei Single

Entrando poi nello specifico del sondaggio condotto tra i suoi frequentatori da ‘ExtraConiugali.com’ (come spiegato, il sito più sicuro dove cercare un’avventura in totale discrezione e anonimato), la tendenza verso l’amore extraconiugale salirà poi al 24% in occasione di San Faustino (il 15 febbraio), Festa dei Single che si celebra il giorno dopo la Festa degli Innamorati, quando a voler tradire il partner è il 25% degli uomini ed il 23% delle donne, anche perché sempre più single si iscrivono al portale, e convincono la controparte sposata o in coppia ad organizzare un incontro clandestino proprio il giorno dopo San Valentino.

San Valentino, l’esperto fondatore del seguitissimo portale: “Dopo anni di convivenza, tra routine e noia, il tradimento può dare una scossa alla propria vita ed alla propria relazione”

“Dopo anni di convivenza – spiega ancora Alex Fantini – la routine e la noia prendono il sopravvento ed in questi casi un tradimento —in totale discrezione ed anonimato— è l’ideale per dare una scossa alla propria vita ed alla propria relazione”. In ogni caso, tiene a rimarcare il fondatore del portale, “È la fantasia di trovare una persona con la quale vivere un’avventura senza compromessi, un ‘sogno’ che sul nostro portale diventa facilmente realtà”.

Insomma tra il Mistress Day (13 febbraio), San Valentino e San Faustino, questo mese le occasioni per tradire non mancano ma, a quanto pare, paradossalmente una relazione extraconiugale può riuscire a rendere più solido e più stabile il matrimonio…

Max