Sanità Lazio – Rocca: “Congratulazioni al team del Sant’Andrea per l’intervento pionieristico su neoplasia polmonare”

“Questa è la sanità che vogliamo per il Lazio: quella delle eccellenze, della Ricerca traslata in attività clinica, dei primati. Congratulazioni al team che ha eseguito il pionieristico intervento presso il Sant’Andrea, policlinico universitario della Sapienza Università di Roma e azienda di alta specializzazione della Regione Lazio, per neoplasia polmonare sinistra infiltrante l’aorta, già trattata in fase pre-operatoria con chemioterapia.

Un complesso trattamento chirurgico che ha consentito una perfetta e completa asportazione del tumore di una paziente cinquantottenne senza ricorrere all’arresto del muscolo cardiaco, ma in assistenza di circolo a cuore battente. La donna, dimessa in buone condizione generali, è tornata a casa per proseguire il percorso oncologico post-operatorio.

Nel mondo questo tipo di neoplasie non sono considerate trattabili. Questa operazione supera frontiere inesplorate della scienza e della medicina e, ancora una volta, conferma il S. Andrea come una delle strutture più all’avanguardia del nostro Paese“.

Così in una nota Francesco Rocca, Presidente della Regione Lazio.

