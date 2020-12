Sanremo 2021: concorrenti, novità e annunci

Giovedì 17 dicembre la rai trasmetterà la finale di Sanremo Giovani. La conferenza di presentazione dell’evento si è trasformata in un succulento antipasto di quello che ci riserverà il prossimo Sanremo 2021, condotto ancora dal duo Amadeus-Fiorello, protagonisti di alcune dichiarazione che hanno fatto luce su novità importanti sulla kermesse.

Primo importante annuncio: i big in gara saranno addirittura 26, a differenza dei canonici 20: “Perché la proposta era enorme: ho ascoltato quasi 300 brani che mi sono stati inviati e rispetto ai 20 previsti, ce n’erano almeno altri 20 meritevoli. Ho avuto l’imbarazzo della scelta”, ha spiegato Amadeus.

Il conduttore ha poi raccontato il Sanremo che vorrebbe: “Mi piacerebbe che Sanremo 2021 si riaprisse riaccendendo la festa dell’anno scorso. La parola d’ordine è rinascita. La musica è stata ferma per un anno. Sembrano passati 2-3 anni dallo scorso febbraio. La lista dei big avrà una presenza dei giovani grandissima. Perché guarda al presente ma anche al futuro. Vogliamo fare un festival più forte dell’anno scorso. Non parlo di ascolti ma di musica e di spettacolo”.

Sulla formula non si è sbilanciato, assicurando però che non ci saranno grosse novità: “Non pensiamo a formule alternative, che pure sono utili in emergenza come lo streaming. Sanremo sarà fatto in assoluta normalità. Semmai potremo collegarci con qualche teatro, se ci sarà qualche spettacolo che riparte per far vedere che riaprono i teatri”, ha spiegato.