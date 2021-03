Sanremo 2021: dopo la scoppiettante serata di ieri, stasera Big ed ospiti ‘in pista’ con le cover. Ecco la scaletta 

Quando già il terrore circa la qualità di questa 71ima edizione sembrava non promettere nulla di buono, la seconda serata del Festival di Sanremo ci ha invece sorpreso, presentando una serata davvero divertente e scintillante. Dalla qualità degli ospiti (standing ovation per la professionalità di Orietta Berti, ed Elodie veramente brava!), alle 13 canzoni dei Big, di gran lunga più interessanti rispetto a quelle della sera prima. Peccato che gli ascolti (inferiori sia alla prima serata che a quelli della precedente edizione), non abbiano premiato lo spettacolo proposto, sebbene – come più volte ripetuto – la maggior parte degli italiani in queste sere è ‘costretta’ a rimanere in casa. Ad ogni modo 10 milioni 113mila telespettatori (41.2% di share) nella prima parte, e ‘soli’ 3 milioni 966mila (45.7%), hanno comunque seguito la seconda serata che, a seguito dei voti espressi dalla giuria demoscopica, ha disegnato la seguente classifica:

La classifica relativa alle esibizioni dei Big della seconda serata

1) Ermal Meta (‘Un milione di cose da dirti’); 2) Irama (‘La genesi del tuo colore’); 3) Malika Ayane (‘Ti piaci così’); 4) Lo Stato Sociale (‘Combat Pop’); 5) Willie Peyote (‘Mai dire mai’); 6) Gaia (‘Cuore amaro’); 7) Fulminacci (‘Santa Marinella’); 8) La Rappresentante di Lista (‘Amare’); 9) Extraliscio – Feat Davide Toffolo (‘Bianca luce nera’); 10) Gio Evan (‘Arnica’); 11) Orietta Berti (‘Quando ti sei innamorato’); 12) Random (‘Torno da te’); 13) Bugo (‘E invece si’).

Ecco la classifica generale dei Big in gara dopo le prime due serate

1) Ermal Meta (‘Un milione di cose da dirti’); 2) Annalisa (‘Dieci’); 3) Irama (‘La genesi del tuo colore’); 4) Malika yane (‘Tipiaci così’); 5) Noemi (‘Glicine’); 6) Fasma (‘Parlami’); 7) Francesca Michielin e Fedez (‘Chiamami per nome’); 8) Lo Stato Sociale (‘Combat Pop’); 9) Willie Peyote (‘Mai dire mai’); 10) Francesco Renga (‘Quando trovo te’); 11) Arisa (‘Potevi fare di più’); 12) Gaia (‘Cuore amaro’); 13) Fulminacci (‘Santa Marinella’); 14) La Rappresentante di Lista (‘Amare’); 15) Maneskin (‘Zitti e buoni’); 16) Max Gazzè e Trifluoperazina Monstery Band (‘Il Farmacista’); 17) Colapesce e Di Martino (‘Musica leggerissima’); 18) Coma-Cose (‘Fiamme negli occhi’); 19) Extraliscio – feat Davide Toffolo (‘Bianca luce nera’); 20) Madame (‘Voce’); 21) Gio Evan (‘Arnica’); 22) Orietta Berti (‘Quando ti sei innamorato’); 23) Random (‘Torno da te’); 24) Bugo (‘E invece sì’); 25) Ghemon (‘Momento perfetto’); 26) Aiello (‘Ora’).

Stasera si riparte Vittoria Ceretti ed Ibra al fianco di Amadeus e Fiorello ed Ibra

Tra poco è invece la volta dell’ormai ‘tradizionale’ serata cover, con tutti i Big che (nel giorno del compleanno dei ‘Luci’, Dalla e Battisti), con l’aiuto di amici-colleghi, si cimenteranno per l’appunto con le canzoni del passato che ci hanno emozionato.

Rispetto a ieri, accanto all’ormai rodata coppia Amadeus-Fiorello, stavolta vedremo Vittoria Ceretti, con ‘Ibra’ a controllare che il ‘suo Festival’ proceda per il meglio.

Tra gli ospiti, oltre al ‘resident’ Achille Lauro (ancora una volta pronto a stupirci con i suoi ‘quadri’), tornano sul palco dell’Ariston i Negramaro.

Ecco le cover e gli ospiti con i quali i Big le interpreteranno

Aprono la serata i Negramaro con “4 marzo 1943” per omaggiare Lucio Dalla, quindi:

Aiello – “Gianna” (Rino Gaetano) con Vegas Jones; Annalisa – “La musica è finita” (Ornella Vanoni); Arisa – “Quando” (Pino Daniele) con Michele Bravi; Bugo – “Un’avventura” (Lucio Battisti) con i Pinguini Tattici Nucleari; Colapesce e Dimartino – “Povera patria” (Franco Battiato); Coma_Cose – “Il mio canto libero” (Lucio Battisti) con Alberto Radius e Mamakass; Ermal Meta – “Caruso” (Lucio Dalla), con Napoli Mandolin Orchestra; Extraliscio feat. Davide Toffolo – Medley “Rosamunda” (Gabriella Ferri) con Peter Pichler; Fasma – “La fine” (Nesli) con Nesli; Francesca Michielin e Fedez – Medley (Calcutta – “Del verde”, Daniele Silvestri – “Le cose che abbiamo in comune”, Jalisse – “Fiumi di parole”, Aleandro Baldi e Francesca Alotta “Non amarmi”); Francesco Renga – “Una ragione di più” (Ornella Vanoni) con Casadilego; Fulminacci – “Penso positivo” (Jovanotti) con Valerio Lundini e Roy Paci; Gaia – “Mi sono innamorato di te” (Luigi Tenco) con Lous And The Yakuza; Ghemon – Medley “Le ragazze“, “Donne“, “Acqua e sapone”, “La canzone del sole” con i Neri Per Caso; Gio Evan – “Gli anni” (883) con i cantanti di The Voice Senior; Irama – “Cyrano” (Francesco Guccini); La Rappresentante di Lista – “Splendido splendente” (Donatella Rettore) con Donatella Rettore; Lo Stato Sociale – “Non è per sempre” (Afterhours) con Sergio Rubini e i lavoratori dello spettacolo; Madame – “Prisencolinensinainciusol” (Adriano Celentano); Malika – “Insieme a te non ci sto più” (Caterina Caselli); Maneskin – “Amandoti” (Cccp Di Giovanni Lindo Ferretti) con Manuel Agnelli; Max Gazzè e Trifluoperazina Monstery Band – “Del mondo” (Csi Di Giovanni Lindo Ferretti) con Daniele; Silvestri e The Magical Mistery Band; Noemi – “Prima di andare via” (Neffa) con Neffa; Orietta Berti – “Io che amo solo te” (Sergio Endrigo) con Le Deva; Random – “Ragazzo fortunato” (Jovanotti) con i The Kolors; Willie Peyote – “Giudizi universali” (Samuele Bersani) con Samuele Bersani

Max