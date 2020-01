Sanremo, Al Bano: “Tutto ok, io e Romina saremo ospiti”

”Lo scoglio da superare era il cachet. Ieri mi hanno chiamato dalla Rai e la mia richiesta è stata accolta. Quella di Romina invece si chiuderà oggi“.

Dunque, appianate le questioni economiche, Al Bano ha tenuto subito ad ufficializzare la sua presenza, e quella di Romina Power, alla 70ma edizione del Festival di saremo, dove la storica coppia si esibirà come ‘guest-star’ anzi, ospiti d’onore. “Canteremo i brani che hanno caratterizzato la nostra presenza al Festival di Sanremo – ha spiegato il cantente di Cellino San Marco – quei brani che sono diventati anche internazionali”. Come poi già abbondantemente annunciato (dal suo autore in primis), per l’occasione poi Romina presenterà anche un inedito firmato da Cristiano Malgioglio, ‘Raccogli l’attimo’. In realtà, ha confidato poi Al Bano, il suo sogno per questa edizione è di limitarsi a fare soltanto l’ospite d’onore invece, aggiunge, ”però dopo entro in gara da solista”.

“Sanremo è polemica! Junior Cally, chi è?”

Riguardo poi le numerose polemiche che stanno accompagnando la vigilia di questa edizione sanremese – dalle frasi ‘sessiste’ di Amadeus, ai testi di Junior Cally – Al Bano sembra avere le idee abbastanza chiare: “Ma a Sanremo ci stanno sempre. Amadeus ha fatto un quadro straordinario di quella ragazza (dice alludendo a Francesca Sofia Novello, compagna di Valeninto Rossi ndr), per ‘passo indietro’ intendeva dire che questa ragazza non vuole approfittare della fama de suo uomo per farsi pubblicità. Amadeus è lontano dal sessismo e dall’idea che la donna debba stare a casa a cucinare. Junior Cally?… Giuro su Dio non so chi sia!”.

