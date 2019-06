Sarri, il video del Napoli per il suo ritorno in Italia è tutto da ridere

Sarri, il video del Napoli per il suo ritorno in Italia è...

“Mister preferisce il numero 13 o il 17?”, è questo uno dei tanti messaggi che i tifosi napoletani hanno rivolto a Maurizio Sarri in un video che il Napoli ha pubblicato sul proprio profilo Twitter. Un mix di ironia e scaramanzia per augurare al loro ex tecnico le migliori fortune, il tutto però con i dovuti scongiuri. Nel video di circa un minuto pubblicato dalla società azzurra si vedono infatti corni e cornetti e auguri ambigui: “Le auguro di vincere anche l’anno prossimo l’Europa League”, Tradotto: la Juve in Champions farà poca strada.

Napoli, il video su Sarri

Difficile pensare che un tifoso del Napoli possa essere felice dell’approdo di Sarri alla Juventus. Anche lo stesso De Laurentiis lo ha fatto capire con alcune dichiarazioni piccate: “Sarri sta sempre in tuta, urla e bestemmia, sono curioso di vedere come si adeguerà allo stile della sua nuova squadra”. A rinforzare il concetto espresso dal suo presidente, la società azzurra ha pubblicato un video in cui scaramanzia e scongiura la fanno da padrone. Un augurio in tipico stile napoletano per augurare le migliori fortune al loro ex allenatore. Di seguito il video: