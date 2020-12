Sblocco ai collegamenti fra Italia e Regno Unito: cosa è successo

Si sblocca la questione dei collegamenti fra Italia e Regno Unito, che di fatto stava bloccando tantissimi romani desiderosi di ritornare a casa. Il collegamento quotidiano Roma-Londra-Roma fra gli aeroporti di Fiumicino e Heathrow è stato ripristinato. Si prevede che saranno in tanti gli italiani ad imbarcarsi avendo i requisiti per rientrare in Paese, i passeggeri dovranno essere residenti in Italia o avere comprovati motivi di urgenza e presentare in aeroporto una certificazione comprovante la negatività al Covid 19 tramite test molecolare o antigenico, effettuato nelle 72 ore antecedenti il volo. Un test antigenico verrà ripetuto anche all’arrivo a Fiumicino e, a prescindere dall’esito dello stesso, dovranno osservare il periodo di sorveglianza sanitaria ed isolamento fiduciario di 14 giorni.

Pranzo di natale Stop a Santa Maria in Trastevere

