Scadenza bollo auto il 30 settembre 2020: ecco chi deve pagare, come, proroga

Arriva una data fatidica per tantissimi italiani, che tuttavia in piena franchezza accoglieranno la notizia con poco entusiasmo: ecco infatti la scadenza del bollo auto. Il 30 settembre 2020 è il termine per una nuova ondata di pagamenti, e dopo la proroga stabilita Regione per Regione, è necessario fare il chiarezza su chi deve versare la tassa automobilistica.

Scadenza bollo auto il 30 settembre 2020: chi deve pagare

E’ una notizia nota agli automobilisti che il termine per il versamento della tassa automobilistica non è uguale per tutti, ma è connesso alla scadenza relativa al bollo auto pagato nell’anno precedente.

La scadenza del bollo del 30 settembre 2020 si riferisce quindi gli automobilisti il cui termine di validità del bollo corrisposto nel 2019 era fissato alla fine di agosto 2020. Non solo: in alcune Regioni riprendono i versamenti relativi ai termini scaduti nei mesi precedenti, oggetto di proroga a causa della situazione emergenziale causata dal Covid-19.

Scadenza bollo auto il 30 settembre 2020: elenchi, e chi deve pagare il superbollo

Per tutte le situazioni di scadenza del bollo ad agosto 2020, il 30 settembre è dunque il limite ultimo per il versamento della tassa automobilistica per il nuovo anno.

Sono aprile, agosto e dicembre le principali scadenze del bollo, il cui rinnovo deve essere effettuato sempre entro la fine del mese successivo. Ci sono, in pratica, 30 giorni di tempo per corrispondere l’importo dovuto, nei casi in cui non si faccia parte di una delle ipotesi di esenzione dal pagamento.

La scadenza per il pagamento del bollo auto si lega a quella per versare il superbollo, l’addizionale introdotta nel 2011, dal Governo Monti, per i veicoli di grossa cilindrata. L’importo dovuto è in tal caso pari a 20 euro per ogni Kw di potenza che eccede la soglia dei 185 kw.

L’addizionale al bollo auto è ridotta dopo cinque, dieci e quindici anni dalla data di costruzione del veicolo (che salvo prova contraria coincide con la data di immatricolazione), e passa prima al 60%, poi al 30% ed infine al 15%. Nulla è dovuto dopo 20 anni dalla data di costruzione del veicolo.

Scadenza bollo auto il 30 settembre 2020, in quali Regioni torna il pagamento dopo la proroga

Ai termini classici per il pagamento della tassa automobilistica, si somma la ripresa dei versamenti, dopo le proroghe in ordine sparso previste dalle Regioni a causa dell’emergenza Covid-19. Per esempio, in Sicilia la scadenza per pagare il bollo è sospesa fino a fine anno in riferimento ai bolli scaduti da marzo ad ottobre. Il versamento potrà essere effettuato entro il 30 dicembre 2020. In Lombardia, si può pagare fino alla fine di ottobre il bollo auto scaduto da marzo e fino al 30 settembre 2020.

In diverse Regioni, come il Lazio, la Toscana, la Calabria ed il Veneto, la proroga è già terminata da parecchio invece. Il 30 settembre 2020 tocca ai contribuenti residenti in Campania ed in Umbria: sono queste due delle regioni che hanno fissato alla fine del corrente mese il termine per pagare il bollo auto scaduto nei mesi precedenti. Per le informazioni nel dettaglio, occorre andare sui siti istituzionali della propria Regione, per non rischiare di dover versare, oltre al bollo auto, le sanzioni e gli interessi previsti per tardivo pagamento.