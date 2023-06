‘Scappatelle estive’, il sondaggio: il 55% degli intervistati ha tradito almeno una volta proprio nel corso di un viaggio

Puntualmente, insieme al repentino rialzo delle temperature climatiche, di contro, per molti italiani segue un altrettanto aumento… di testosterone. Complice la leggerezza dell’atmosfera estiva, le serate allegre, fatto sta che – dopo un’invernata consumata tra ufficio-casa-calcetto (o Padel), il desiderio della ‘scappatella’ si riaffaccia prepotentemente. Un costume comune, come confermato dall’ennesimo sondaggio condotto da Incontri-ExtraConiugali.com (gettonatissimo sito riservato agli incontri extraconiugali in Italia) il quale, in modalità Computer Assisted Telephone Interviewin, ha speso gran parte delle giornate di giugno intervistando ben 4 mila persone maggiorenni (composto per il 50% da uomini, e l’altra metà da donne), rappresentative della popolazione italiana nelle diverse regioni, registrando un livello di ‘confidenza del 99,9%’, con un margine di errore del 2,58%. Ebbene, ciò che ne è venuto fuori non lascia alcuna ombra di dubbio circa il ‘potenziale’ estivo legato alle scappatelle: quest’estate il 73% delle donne e l’80% degli uomini ha un desiderio di evasione. ‘Scappatelle estive’: il 55% degli intervistati ha tradito almeno una volta proprio nel corso di un viaggio D’altra parte, come detto, la somma degli elementi che concorrono al nostro totale relax (sole, cibo, musica e drink), fanno si che il viaggio estivo finisca per trasformarsi nella migliore occasione per ‘trasgredire’. Ed infatti, rivela il sondaggio, il 55% degli intervistati ha tradito almeno una volta proprio nel corso di un viaggio e tra questi il 42% sostiene di aver tradito in vacanza con gli amici, il 35% dice di avere avuto una scappatella proprio mentre era in vacanza con il partner ed oltre un quinto del campione (23%) sostiene di aver tradito in viaggio da solo. ‘Scappatelle estive’: per il 72% in vacanza una scappatella è più facile da nascondere Ora, senza addentrarci troppo nella psicologia, domandando al campione degli intervistati perché si tradisce di più durante le vacanze estive, il 72% del campione sostiene che in vacanza una scappatella è più facile da nascondere, mentre un 24% crede che il motivo principale dipenda dal fatto che in viaggio si hanno maggiori occasioni di conoscere gente nuova. Max