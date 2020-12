Scauri, panico al volante: cosa è successo

Un uomo di 47 enne di Scauri ha scatenato il panico domenica scorsa in piazza Roma a Minturno, a bordo della sua Fiat 500 che conduceva sotto l’effetto di alcol e stupefacenti. Secondo una prima ricostruzione sembra che dopo aver percorso corso Vittorio Emanuele il conducente ha imboccato verso piazza Roma, dove però vige il senso unico. Si sarebbe fermato a un lato della piazza, contromano.

Scauri, panico al volante: la dinamica

L’uomo avrebbe avuto una discussione con alcune persone in piazza, prima di urtare le fioriere poste di fronte a un bar e un’autovettura in sosta. Le scene sono state immortalate in un video, diventato subito virale e che ovviamente è al vaglio dei carabinieri. I militari lo hanno denunciato per guida in stato di ebbrezza e sotto l’effetto della droga, con il conseguente ritiro della patente; l’auto, danneggiata per i colpi subiti dalle persone in piazza, è stata sequestrata.