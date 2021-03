Schiaffi e pugni alla compagna: arrestato 46enne a Torvaianica

Schiaffi e pugni alla compagna di fronte ai figli piccoli: arrestato a Torvaianica un 46 enne.

Finito in manette dunque a Torvaianica per maltrattamenti nei confronti della giovane compagna, che aveva appena aggredito davanti ai figli piccoli: ieri pomeriggio, nei guai un 46enne di zona.

La donna, dopo aver subito schiaffi, pugni e strattoni, è riuscita, grazie ad una temporanea assenza del compagno, uscito dopo la violenza aggressione, per chiamare i carabinieri. Immediato l’intervento dei militari della stazione di Torvaianica, che hanno raccolto la testimonianza della vittima su quello che sarebbe stato l’ennesimo episodio di violenza tra le mura domestiche.

La giovane, colpita più volte di fronte ai figli della coppia, ha mostrato escoriazioni e contusioni a testimonianza della violenza subita. Ricostruiti i fatti, l’uomo è stato arrestato e trattenuto nelle camere di sicurezza della caserma, in attesa di essere giudicato per maltrattamenti in famiglia dal tribunale di Velletri.