Sciopero aerei 1 ottobre, fermo il personale di Ryanair e Vueling

(Adnkronos) – E’ in corso lo sciopero di 24 ore del personale Ryanair e di 4 ore, dalle 13 alle 17, del personale di Vueling, proclamato da Filt-Cgil e Uiltrasporti. “I lavoratori italiani Ryanair, Malta Air e CrewLink continuano a rivendicare contratti che garantiscano condizioni di lavoro dignitose e stipendi almeno in linea ai minimi salariali previsti dal contratto nazionale del trasporto aereo del nostro Paese”, sottolineano le due sigle sindacali. Alla base della protesta di piloti e assistenti di volo di Vueling sta l’avvio di una procedura che prevede 17 esuberi tra i circa 120 assistenti di volo assunti a Roma Fiumicino. “Chiediamo – riferiscono Filt e Uilt – un confronto costruttivo e trasparente per evitare licenziamenti ed affrontare con urgenza questioni come il rispetto della normativa a tutela di maternità e paternità”.