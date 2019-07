Sciopero trasporti 24 luglio 2019: fermi treni, bus, metro

Sarà una settimana di passione per chi utilizza i mezzi pubblici. Mercoledì 24 luglio è prevista una giornata di sciopero nazionale di tutti i trasporti, dai treni agli autobus, dalle linee metro al trasporto pubblico locale, senza dimenticare i trasporti marittimi, le autostrade e i taxi.

Come se non bastasse, ci sarà l’appendice dello sciopero dei trasporti aerei per venerdì 26 luglio, con disagi anche per quanto riguarda i voli.

Sciopero trasporti 24 luglio 2019: si ferma Trenitalia, metro, autobus, linee Tpl, traghetti, taxi e tutti i mezzi pubblici

Mercoledì 24 luglio lo scioperò abbraccerà tutti i settori, il trasporto pubblico locale, ferroviario, merci e logistica, il trasporto marittimo e i porti, le autostrade, i taxi, l’autonoleggio.

I mezzi pubblici si fermeranno per fasce diverse da città a città. Milano dalle 18 alle 22, a Torino dalle 18 alle 22, a Genova dalle 11.30 alle 15.30, a Venezia dalle 10 alle 13, a Bologna dalle 11 alle 15, a Firenze dalle 18 alle 22, a Perugia dalle 17:30 alle 21:30, a Roma dalle 12.30 alle 16:30, a Napoli dalle 9 alle 13, a Bari dalle 12.30 alle 16:30, a Palermo dalle 9.30 alle 13.30.

Otto ore di sciopero anche per le ferrovie, dalle 9.01 alle 17.01. Stop mezzo turno per ogni turno nel settore degli appalti delle attività di supporto al trasporto ferroviario. Anche nel trasporto merci e logistica 4 ore di fermo per le aziende che effettuano servizi pubblici essenziali e articolato.

Sciopero trasporti 24 luglio 2019: astensione per trasporti marittimi, porti, autostrade, taxi

Problemi anche per il trasporto marittimo, con il personale viaggiante sui collegamenti con le isole maggiori che incrocerà le braccia per 24 ore, con garanzia delle sole linee ed i servizi essenziali.

Previsti ritardi di 24 ore alla partenza i traghetti e le navi da carico presenti nei porti nazionali. Si fermano per un massimo di 12 ore anche gli addetti ai servizi tecnico nautici di rimorchio portuale, ormeggio, battellaggio e pilotaggio.

Astensione dal lavoro per tutta la giornata anche nei porti, per tutti i lavoratori, dipendenti/soci imprese art 16, 17 e 18 Legge 84/94 e dipendenti della Autorita’ di sistema portuale. Si fermano per 12 ore anche guardie ai fuochi, ormeggiatori e barcaioli.

Il personale di Autostrade aderisce anch’esso allo sciopero. Stop nelle ultime 4 ore del turno per il personale addetto agli impianti, alla sala radio e alla viabilità sottoposto alla legge 146 sullo sciopero, un turno intero di fermo per il restante personale. Si ferma anche il personale Anas turnista delle sale e operativo sulle strade e per l’intera giornata il restante personale.

Sciopero anche per i taxi: una giornata di astensione per gli addetti ai servizi di trasporto funerario. Stop di 4 ore, a fine turno anche per gli addetti al noleggio auto, sosta e soccorso stradale e articolato all’interno dei turni nell’arco delle 24 ore per gli addetti al servizio taxi.