Scissione 5 Stelle, Ricciardi: “Movimento libero da Di Maio”

(Adnkronos) – L’addio di Luigi Di Maio? “Ognuno fa le sue scelte, andiamo a ricostruire, ora il Movimento può volare alto. Ora bisogna Continuare la nostra ricostruzione, finalmente senza persone che avevano altri progetti”. Così il vicepresidente del M5S Riccardo Ricciardi, arrivando alla sede del partito.

“Continueremo le nostre battaglie come abbiamo sempre fatto, i numeri contano – risponde a chi gli fa notare che ora il Peso specifico del movimento e’ ridotto – ma conta il peso politico, al di là dei numeri in parlamento”. Di maio deve lasciare? “Di Maio fa il suo, ora possiamo non pensare a lui ma al Movimento. Dovete chiederlo a lui sennò poi mi accusa di attacchi personali. Il movimento ora e’ Libero, può ripartire con più vigore”.

Per Ricciardi, la frattura si era consumata ben prima, “già con il Quirinale – afferma – c’era stato un attacco strumentale, in questi mesi ha preparato il terreno per l’uscita. C’erano persone dentro che sabotavano, mi sembra evidente. Ora si riparte”.