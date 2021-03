Scontro su via Appia Nuova, ferito anziano automobilista centrato da bus Cotral che è rimasto coinvolto in un grave incidente stradale su via Appia Nuova a Velletri: tutto è successo nel tardo pomeriggio di ieri, quando ha centrato in pieno una Mercedes classe A guidata da un anziano che attraversava la statale all’altezza dell’incrocio con via Colle Noce della tratta Velletri-Albano-Pomezia.

L’82enne W. C. di Velletri, che abitava poco distante, è rimasto gravemente ferito: è stato estratto dalla macchina ridotta ad un groviglio di lamiera dai vigili del fuoco di Velletri squadra 27A.

A bordo del bus c’erano diversi passeggeri, che sono scesi illesi e andati via: solo una donna di 50 anni è rimasta leggermente contusa, soccorsa dal 118 sul posto, illeso l’autista del bus. Sul posto per i rilievi due pattuglie della polizia locale di Velletri, che hanno regolato il traffico a senso unico alternato e hanno operato sul posto per oltre due ore per far rimuovere i mezzi e pulire la strada dal deposito giudiziario veliterno.

La Mercedes Classe A, secondo alcuni testimoni del vicino supermercato, usciva dal parcheggio nei pressi di via Colle Noce e il bus Cotral si dirigeva verso Genzano, proveniente dal capolinea veliterno di piazza Garibaldi quando si sono scontrati.