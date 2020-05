Per il momento è solo una frase pronunciata frettolosamente davanti ai microfoni di SkyTg24 tuttavia, in merito all’eventualità del ritorno sui banchi delle scuole, la ministra dell’Istruzione non ha escluso l’eventualità di una “didattica mista”, che preveda una parte di studenti in presenza, ed un’altra ‘a distanza’.

Ad ogni modo, ha tenuto a sottolineare la Azzolina, “A settembre si deve tornare a scuola, i nostri studenti hanno diritto di tornare a scuola”.

