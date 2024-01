Scuola, Raggi – De Santis (CR): “OEPAC denunciano gravi violazioni contrattuali, Campidoglio intervenga subito”

“Accogliamo con sconcerto e amarezza la denuncia degli operatori Oepac e dei sindacati secondo cui i Municipi, i referenti scolastici e le cooperative sociali convenzionate stanno comunicando – perlopiù verbalmente – agli operatori del servizio educativo per l’autonomia e l’inclusione che non saranno pagati in caso di assenza dell’alunno assegnato.

Comunicazioni che tendono evidentemente al risparmio in un settore che, per la sua importanza e crucialità, non può in alcun modo essere soggetto a risparmio.

Tale decisione appare non solo arbitraria, ma soprattutto in totale contrasto con quanto prescritto dal nuovo Regolamento capitolino per l’autonomia e l’inclusione scolastica delle alunne e degli alunni con disabilità, il quale prevede che la prestazione – in questi casi – non debba saltare, ma al contrario debba essere erogata a domicilio, nei luoghi di degenza o di ricovero in cui si trova lo studente assente, oppure mediante l’implementazione della didattica a distanza o integrata.

In ogni caso, è previsto che le ore di didattica non erogate non dovrebbero andare perse, ma riassegnate al servizio e comunque utilizzate.

Alla luce di ciò, auspichiamo che gli Assessorati competenti e, più in generale, il Campidoglio intervengano per porre un freno a quello che si configurerebbe come un vero e proprio sopruso nei confronti di una categoria, quella degli OEPAC, profondamente penalizzata e soprattutto che agiscano con chiarezza, poiché se intendono risparmiare su questo servizio, sarebbe giusto metterlo per iscritto senza nascondersi dietro un dito. Sarebbe l’ennesimo sgarbo di un’Amministrazione che ha già palesato indifferenza verso le sorti del servizio e di chi lo svolge, con passione e dedizione quotidiana, in maniera impeccabile“.



Lo dichiarano, in una nota, l’ex sindaca di Roma e consigliera capitolina M5S Virginia Raggi e l’ex assessore al Personale e capogruppo capitolino della Lista Civica Raggi Antonio De Santis.

