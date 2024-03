Scuole Roma – Catarci e Pratelli: “Bene il sostegno su lavoro condiviso, tutela personale precario, nidi, scuola infanzia, ed rafforzamenti organici

“Accogliamo con soddisfazione le parole di disponibilità e sostegno del Ministro della Pubblica Amministrazione, Paolo Zangrillo, rispetto alle richieste avanzate da Roma Capitale e da altri Enti Locali in merito alla tutela del personale precario di nidi e scuola infanzia e al rafforzamento degli organici.

L’approvazione di apposite norme in materia, preannunciata dal Ministro, va nella direzione richiesta in queste settimane, come l’obiettivo di continuare a impiegare le migliaia di educatrici e insegnanti che da anni garantiscono il corretto funzionamento di 540 strutture tra nidi e scuole dell’ infanzia nella Capitale.

Siamo certi che il dialogo aperto proseguirà per affrontare al meglio e rapidamente tutti i nodi da sciogliere, per la tutela delle città, di Roma Capitale, delle famiglie e di tutto il personale coinvolto“.

Dichiarano l’Assessore al Personale di Roma Capitale, Andrea Catarci e l’Assessora alla Scuola di Roma Capitale, Claudia Pratelli.

Max