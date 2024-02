Scuole Roma – Raggi e De Santis: “Da mesi inascoltate nostre richieste di attivarsi su proroga graduatorie”

“Destano imbarazzo e stupore le lacrime di coccodrillo della Giunta Gualtieri che, solo oggi, si risveglia da un irresponsabile stato di torpore e tuona contro la decisione del governo Meloni di non aver disposto la proroga delle graduatorie degli idonei relativa al concorso per il settore educativo-scolastico di Roma Capitale. Sono mesi, infatti, che chiediamo un intervento dell’Amministrazione Gualtieri paventando questo pericolo, ma la nostra denuncia è sempre rimasta inascoltata.

Ciò non toglie che la scelta della Destra sia a dir poco scellerata e tagli le gambe ai tanti idonei che l’Amministrazione Capitolina potrebbe assumere immediatamente, risparmiando sui costi legati a un nuovo concorso e dando un’occasione occupazionale a chi, legittimamente, ha superato una selezione pubblica.

Proprio per scongiurare questo rischio sarebbe stato necessario intervenire in tempo e non ignorare il grido d’allarme di chi come noi, durante una apposita Commissione Scuola tenutasi 8 mesi fa, aveva richiesto alla Giunta di attivarsi per dare risposte concrete agli idonei. Una richiesta, la nostra, caduta nel dimenticatoio, nella totale indifferenza degli assessori competenti che, solo 5 giorni fa, si sono destati e, forse per lavarsi la coscienza dopo mesi di inerzia, hanno pensato bene di appellarsi al ministro Zangrillo per inserire la misura nel decreto Milleproroghe.

Che dire: in questi casi, sarebbe meglio fare mea culpa e ammettere di aver sottovalutato un problema enorme. O, se proprio non si riesce, sarebbe quantomeno il caso di tacere“.

Lo dichiarano, in una nota, l’ex sindaca di Roma e consigliera capitolina M5S Virginia Raggi (nella foto), e l’ex assessore al Personale e capogruppo capitolino della Civica Raggi Antonio De Santis.

