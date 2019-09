Selma Blair nuda dopo la chemioterapia: boom Instagram e polemiche social (FOTO)

Selma Blair si mette in mostra, con tanto di palesi nudità, e lo fa dopo la chemio: subito divampa la polemica per uno scatto che ha immediatamente fatto parlare in molti, sui social e non solo.

Che cosa ha fatto esattamente la nota attrice? E’ presto detto. Selma Blair ha mostrato il suo lato B, coprendo il resto delle proprie nudità in modo provocatorio. E lo scatto, su instagram, ha già fatto il boom di commenti.

Decisamente provocatoria con uno scatto pubblicato su Instagram, l’attrice Selma Blair mostra il lato B nudo, coprendo le parti intime con una borsetta.

Una foto significativa, quella che Selma Blair ha voluto condividere con i follower di Instagram: l’attrice si mostra di spalle con il fondoschiena nudo, e in primo piano.

Un’immagine molto provocante di per sè, e che inoltre la ritrae allo specchio mentre con la mano si sfiora la testa priva di capelli, dopo le sessioni di chemioterapia.

La nota attrice indossa una giacca rosa e una borsetta a forma di granchio le copre le parti intime.

La foto recita “Ritratto di signora” e, fino ad ora, ha ricevuto più di 230.000 like tra follower abituali, fan e personaggi dello spettacolo.

Sono arrivate però pure tante critiche da parte di chi non ha gradito l’immagine e ha deciso di comunicarlo attraverso parole non proprio eleganti.

Selma sembra non curarsi dei commenti negativi, ribattendo con ironia e simpatia: la sua è una foto provocatoria: l’attrice si è sottoposta a un ciclo di chemioterapia con cura sperimentale che implica il trapianto di cellule staminali ematopoietiche fino a oggi utilizzate per combattere i tumori del sangue e del midollo osseo.

Il trattamento chemioterapico serve a contrastare e rallentare la sclerosi multipla, diagnosticatale pochi anni fa: la cura l’ha lasciata senza capelli ma vogliosa, per spirito proprio e anche grazie al trapianto a riappropriarsi del proprio sistema immunitario e della propria vita.