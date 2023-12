Sequestrato e chiuso nel bagagliaio della propria microcar a Pescara, alla vittima un 17enne era rimasto però il telefono con cui dare l’allarme. Il ragazzo infatti è riuscito a chiedere aiuto al padre via Whatsapp e ad inviare la posizione di dove si trovava. Così il genitore ha chiamato il 133 raccontando quello che gli era stato spiegato. Il figlio era stato rinchiuso dentro il bagagliaio da due giovani a lui sconosciuti, che erano ancora all’interno del veicolo.

Sequestrano 17enne e lo richiudono nel bagagliaio della sua microcar: rintracciato e salvato da sms

Sono quindi iniziate le indagini e la posizione inviata dalla vittima anche se non aggiornata in tempo reale, ha permesso ai poliziotti di intuire il tragitto del mezzo. La macchina è stata intercettata nei pressi della stazione ferroviaria. All’interno c’erano il 17enne, nel cofano, ed il suo amico di 16 anni ed un terzo giovane, un 18enne che, durante il controllo, tentava di disfarsi di un coltello a serramanico.

La ricostruzione

Secondo quanto ricostruito i due amici minorenni, dopo avere trascorso la serata in un locale stavano tornando a casa sull’auto condotta dal 16enne. In centro però sono stati bloccati da un gruppo di giovani, due dei quali, dopo avere minacciato i minorenni, hanno rinchiuso il 17enne nel bagagliaio, mentre l’altro è stato bloccato sul sedile lato passeggero. Poi hanno iniziato a girare per la città, mentre il 17enne, terrorizzato, inviava messaggi e la propria posizione al padre che ha contattato la linea di emergenza.

Arrestato 18enne

Le Volanti sono riuscite a rintracciare il veicolo nel quale veniva individuato solo uno dei due giovani che si era infilato a bordo appropriandosi del mezzo. Quest’ultimo, in particolare, dopo avere fermato l’auto, con la complicità di un altro, aveva minacciato i minorenni con un coltello a serramanico, poi posto sotto sequestro. Il 18enne è stato tratto in arresto e dovrà rispondere di sequestro di persona in concorso e minaccia aggravata.