Serena Grandi a Salvini: “Voglio fare politica con la Lega”

Icona sexy degli anni Novanta, quando era il ‘sono proibito’ degli uomini italiani, oggi Serena Grandi è una donna matura che cerca di proseguire il suo cammino artistico attraverso nuove esperienze ed iniziative, anche perché, spiega sconsolata, “Oggi purtroppo l’Italia non ha soldi per il cinema e il teatro” tuttavia, aggiunge, “Sono molto fiera di ‘Preludio’, un cortometraggio contro il femminicidio a cui ho partecipato e che ha come voce narrante Isabella Rossellini”.

Poi, strizzando l’occhio alle nuove tecnologie, anche lei ha dovuto arrendersi al nuovo trend: ”sto allestendo un blog – spiega l’attrice – che si chiama ‘Scarpe rosse insieme cambieremo le leggi'”. E rivela che in realtà è stata sempre attratta dalle battaglie dei diritti, specie quelle a favore della donna.

“Faccio un appello a Salvini: chiamami”

E sempre a riguardo di questo suo imminente blog, Serena tiene a specificare che, per l’appunto, tratterà “di argomenti come lo stalking e la violenza sulle donne. Quello di cui vorrei occuparmi infatti è di politiche sociali”. Inevitabile quindi la domanda: lei entrerebbe in politica? ”Perché no!”, replica d’impatto aggiungendo inoltre che lo farebbe, e “sicuramente con la Lega. Anzi faccio un appello a Salvini…”.

Max