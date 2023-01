Serie A – Anno nuovo, vecchia Roma. Col Bologna un rigore e niente più 

Anno nuovo, vecchia e brutta Roma. Chi pensava, e sperava, di trovarsi di fronte alla ripresa del campionato una squadra rivitalizzata e pronta a offrire un calcio più spumeggiante è rimasto deluso.

Dammi i tre punti e non chiedermi niente cantavano in curva Sud anni fa e il ritornello ben si addice a un Roma-Bologna che porta in dote solo lo striminzito successo frutto di un rigorino concesso dopo soli 5’ dall’esordiente e tremebondo Santoro di Messina.

Difesa ancora una volta tre e, a centrocampo il giovane Tahirovic schierato da Mourinho (risposta all’intervista di Pinto?) al fianco di Cristante.

Davanti fuori Abraham (sicuri che le esclusioni gli giovino visto il carattere non proprio da cuor di leone?) e Zaniolo centravanti (esperimento fallito) con la fantasia di Dybala e Pellegrini a provare ad accendere l’anemico attacco giallorosso.

Gara che si è messa subito in discesa ma la Roma non ne ha saputo approfittare, con Skorupski inoperoso e qualche folata in contropiede che si è persa sul più bello.

Davvero poco, pochissimo, per dare segnali incoraggianti in vista del nuovo campionato che ha preso il via stasera.

E se nel finale due salvataggi prodigiosi di Smalling e Abraham (sulla linea di porta) hanno evitato il pari felsineo la sostanza non cambia.

Verrebbe da dire che l’unica nota positiva è il poker di Foti in panchina come sostituto di Mourinho, per lui quattro successi su quattro gare tra questa e la scorsa stagione. Sarà lui il portafortuna a San Siro contro il Milan domenica prossima?

Restando a quello che si è visto sul campo l’impressione è quella di una squadra ancora anemica e povera di idee che si affida alle giocate dei singoli piuttosto che al gioco collettivo.

Il rientro di Wjinaldum sarebbe da salutare come l’arrivo del Messia ma ci vorrà ancora tempo per vedere consegnare le chiavi del centrocampo all’ex Paris Saint Germain.

Nell’attesa non resta che sorridere di fronte alla classifica che sembra aspettare la Roma nella corsa al quarto posto.

La sconfitta della Lazio a Lecce e il pareggio dell’Atalanta contro lo Spezia sembrano la migliore medicina in vista del big match contro gli uomini di Pioli.

E Mourinho continua a tacere…

Le pagelle di Roma- Bologna 1-0

Rui Patricio Ng, Mancini 6, Smalling 7, Ibanez 5,5, Celik 5,5, Tahirovic 5,5 (dal 64’ Matic 6), Cristante 5,5, El Shaarawy 6 (dal 64’ Zalewski 6), Pellegrini 6, Dybala 6,5 (dal 73’ Bove ng), Zaniolo 6 (dal 60’ Abraham 6). All. Foti 6

Claudio Fontanini