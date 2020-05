Serie A, ok agli allenamenti individuali dal 4 maggio

Dal 4 maggio saranno consentiti gli allenamenti individuali anche per i professionisti di discipline non individuali, quindi anche Serie A e B, come inizialmente imposto dal nuovo decreto. Ad annunciarlo una circolare del Viminale ai Prefetti: “E’ consentita, anche agli atleti e non, di discipline non individuali, come a ogni cittadino, l’attività sportiva individuale, in aree pubbliche o private, nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri e rispettando il divieto di ogni forma di assembramento”. L’ordinanza avrà effetto a partire dal 4 maggio fino al 17 dello stesso mese.