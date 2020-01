Serie Tv su Verdone: Arriva ‘vita da Carlo’ prodotta da Amazon

‘Vita da Carlo’, una serie Tv di e su Carlo Verdone prodotta da Aurelio De Laurentiis e distribuita da Amazon Prime. È questa la novità in fatto di produzioni televisive. Un prodotto tanto stravagante quanto coraggioso, perché la serie televisiva racconterà la vita del Carlo Verdone attore e uomo, a cui anche nella vita reale ne sono capitate di tutti i colori, come ha ammesso lui stesso.

L’attore e regista autore di autentici capolavori della commedia all’italiana si mette quindi a nudo in una serie televisiva che ripercorre le sue giornate ricche di imprevisti e scene esilaranti. Al centro di tutto, ovviamente, ci sarà la risata, quella che accompagnerà della visione di ‘Vita da Carlo’ visibile su Amazon Prime nei prossimi mesi.

“Me ne capitano di tutte i colori”

La serie televisiva è stata presentata nel corso di un incontro in cui erano presenti il produttore Aurelio De Laurentiis e Carlo Verdone, e c’è stato spazio anche per un divertente siparietto in cui Verdone ha raccontato un episodio che lo ha visto protagonista: “Ero a casa in t-shirt, suonano due volte al campanello. Ero sicuro fossero il portiere”.

Ha continuato Verdone: “Apro ed entrano 4 o 5 persone dell’Enel con il cellulare in mano e iniziano a fare ‘ammazza che bella casa, ammazza che quadri, sei sempre della Roma Ca’?’, se famo una bella foto per mamma che si è operata al femore?’. Tutti i giorni ho di queste cose, me ne capitano veramente di tutti i colori”, ha concluso l’attore e regista protagonista di ‘Vita da Carlo’.