Sfratti Roma – Santori (Lega): “Luigi spedito nel dormitorio, occupanti e immigrati nelle case popolari”

“Questa mattina Luigi è stato ufficialmente sfrattato per morosità dall’appartamento in cui abitava, in via delle Acacie a Centocelle. Sono arrivati i carabinieri ed è stato buttato in strada mentre i servizi sociali di Roma Capitale lo hanno spedito in un dormitorio pubblico a Montelibretti, ribadendo di non avere un alloggio in città dove collocare temporaneamente un uomo italiano in difficoltà.

Non è concepibile che la richiesta di aiuto agli uffici capitolini sia finora caduta nel vuoto.

Con il sindaco Gualtieri invece gli occupanti, come quelli di piazzale delle Province, hanno ricevuto l’alloggio popolare, e ora avranno la residenza. Cittadini di serie B (gli italiani) e cittadini di serie A (gli occupanti, perlopiù immigrati).

Nella Capitale d’Italia si tollerano vergognose occupazioni come quella dello Spin Time, si costringono i cittadini onesti, vessati, senza aiuti e con lo spettro del razionamento energetico davanti agli occhi, a pagare centinaia di migliaia di euro di energia consumata a sbafo da abusivi e clandestini, si perdono ingenti somme lasciando marcire gli immobili nel degrado. La sinistra che premia illegalità e furbizia ha superato ogni limite, è necessario porre fine a questo modo indecente di governare”.

E’ quanto commenta in una nota Fabrizio Santori, consigliere capitolino leghista, al fianco di Luigi e della sua famiglia a Centocelle per ribadire il sostegno della Lega a coloro che devono essere assistiti.

Max