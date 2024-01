Sicurezza Lazio – Meleo e Festa (M5S): “Esquilino e Castro Pretorio al collasso, serve intervento a tutti i livelli”

“La situazione in zona Esquilino e Castro Pretorio è al collasso: droga, prostituzione, alcolismo e violenza sono realtà quotidiane a cui residenti e turisti assistono e di cui, spesso, sono anche vittime.

Serve un intervento concreto del sindaco, che finora nulla ha fatto se non dichiarare quest’area un ‘Distretto dell’accoglienza’, ma solo a parole, visto che persino la promessa di 200 posti letto in più per i senzatetto è stata puntualmente disattesa. Solo dietro pressione nostra e del Primo Municipio si è deciso a costituire una cabina di regia per questo quadrante, che però non prende atto delle reali urgenze.

Serve subito un intervento a tutti i livelli di governo per dare risposte anche in vista del Giubileo e dell’importante funzione che quelle zone avranno, essendo prossime alla stazione Termini. Si valuti anche la richiesta dei residenti e commercianti di riconoscere l’area come una Zona Franca Urbana, come già il porto di Barcellona e la zona fluviale di Lione, per aiutare gli investimenti e la lotta al degrado”.

Così in una nota Linda Meleo, capogruppo M5S in Assemblea Capitolina, e Federica Festa, capogruppo M5S al Municipio I.

Max