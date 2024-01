Sicurezza stradale Roma – Bonessio: “Bene la campagna di sensibilizzazione, ma bisogna fare di più”

“Sensibilizzare al rispetto delle regole è sempre il modo più giusto per indurci a essere corretti cittadini e attuare pratiche di buona cittadinanza soprattutto quando si parla di incolumità pubblica. Per questo accolgo molto positivamente la nuova campagna di comunicazione del Comune di Roma sulla sicurezza stradale per portare chi guida a prestare maggiore attenzione soprattutto alle fasce deboli della mobilità cittadina come pedoni e ciclisti.

Oltre alle campagne di prevenzione bisogna però continuare a lavorare per mettere in sicurezza le strade attraverso lavori di manutenzione della segnaletica, sia orizzontale che verticale; realizzazione di attraversamenti pedonali illuminati e rialzati; diffusione delle zone 30 e delle strade scolastiche a traffico limitato, nonché prevedere una severa quanto necessaria attività di controllo, repressione e sanzione tramite l’installazione di un sistema di video sorveglianza e telecamere nei tratti più critici.

Dall’altro lato continuare a puntare sull’efficientamento del trasporto pubblico e aumentare il numero delle piste e dei percorsi ciclabili in sede propria è il modo più adeguato a disincentivare l’utilizzo del mezzo privato al fine di migliore la qualità della vita e fermare quello che possiamo considerare a tutti gli effetti un vero e proprio bollettino di guerra proveniente dalle nostre strade.

Così in una nota il consigliere dell’Alleanza capitolina Verdi-Sinistra, Ferdinando Bonessio.

Max