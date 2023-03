Siemens, con piattaforma Xcelerator accelera la trasformazione digitale

(Adnkronos) – “Promuoviamo il progresso tecnologico e l’innovazione, per rispondere alle sfide del nostro tempo e di migliorare la vita delle persone” con queste parole Floriano Masoero, Presidente e CEO di Siemens Italia e Head of Smart Infrastructure, apre il Siemens Xcelerator Media Event.

“Il nostro vantaggio competitivo deriva proprio dalla costante innovazione, che ci consente di accelerare la nostra penetrazione di mercato e rafforzare l’impatto sui settori in cui operiamo, in particolare nel mondo dell’industria, delle infrastrutture e dei trasporti. Grazie agli investimenti in tecnologie innovative, come l’intelligenza artificiale e l’Internet delle Cose, diamo la possibilità alle imprese di trasformarsi e diventare più competitive. In uno scenario globale caratterizzato da numerose sfide, la trasformazione digitale non solo è la chiave ma si presenta anche come una grande opportunità per migliorare la produttività, l’efficienza e la sicurezza. Un futuro sostenibile si profila all’orizzonte attraverso l’integrazione tra il mondo reale e quello digitale. Una combinazione vincente che, grazie all’utilizzo delle tecnologie avanzate, potrebbe aprire le porte a soluzioni innovative e a un impatto ambientale sempre più positivo” aggiunge Floriano Masoero.

“Per avere successo nel loro percorso di digitalizzazione, le imprese hanno bisogno di qualcosa di più di soluzioni innovative derivate dalla combinazione tra mondo reale e digitale. Ed è qui che entra in gioco Siemens Xcelerator e, in particolare, il nostro portafoglio” prosegue Giuliano Busetto, Head of Digital Industries di Siemens in Italia e Presidente di Siemens Industry Software.

“Siemens Xcelerator – sottolinea – è una piattaforma digitale aperta, progettata per semplificare e accelerare la trasformazione digitale dei nostri clienti. Una piattaforma che non si compone solo del nostro portfolio completo, ma anche di un potente ecosistema di partner e di un marketplace per clienti, partner e sviluppatori. Creare partnership aiuta a sbloccare l’innovazione. E una delle aree più interessanti e importanti di questo sviluppo tecnologico è il metaverso industriale”.

“Si tratta – spiega – di una combinazione di tecnologie che ‘rispecchia macchine, fabbriche, città, reti di trasporto e altri sistemi umani altamente complessi’. Il metaverso industriale si distingue per il suo ruolo di simulazione veramente accurata degli asset del mondo reale e di interfaccia incredibilmente potente tra il mondo reale e quello digitale. Molti degli elementi costitutivi del metaverso industriale sono già noti e fanno già parte del nostro portfolio; ad esempio, da oltre 10 anni lavoriamo con i gemelli digitali ma il metaverso industriale sta già rivoluzionando il nostro modo di lavorare e genererà un enorme valore per le imprese e le società”. “In definitiva, la collaborazione e l’apertura devono essere alla base di ogni strategia di digitalizzazione, unitamente alla sostenibilità, key driver per il futuro” conclude Busetto.