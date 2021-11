Sileri contro la no vax Donato: “Parla a cavolo di cane”

Aspro botta e risposta a Non è l’Arena, su La7, tra Pierpaolo Sileri e l’eurodeputata no vax Francesca Donato. Lo spunto è la sospensione del green pass per accedere al Parlamento europeo. Le parole della ex leghista fanno scattare il sottosegretario alla Salute che replica duro: “Lei sta citando i dati a cavolo di cane”, attacca nel corso della trasmissione di Massimo Giletti. E la Donato che mostra un articolo scientifico in inglese a supporto delle sue tesi, Sileri risponde tagliente: “Se sa l’inglese come conosce i dati, stiamo freschi…”. E poi definitivo: “Sa qual è la differenza tra me e lei? Lei quegli articoli li legge, io li scrivo, ne ho scritti 21”, ricorda il sottosegretario alla Salute.