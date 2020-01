Simbolotto: simboli e numeri ritardatari. Estrazione di giovedì 23 gennaio 2020

Conto alla rovescia per il momento dell’estrazione del Simbolotto. Con questo nuovo gioco Lottomatica è riuscita ad appassionare tantissimi giocatori, che per ogni turno non si fanno sfuggire l’opportunità di vincere qualcosa, giocando i propri numeri e simboli. Con un tale interesse, in molti controllano anche le classifiche dei simboli ritardatari.

Aspettando l’estrazione del Simbolotto, andiamo allora ad aggiornare la classifica dei numeri e simboli ritardatari fino all’estrazione del 21 gennaio.

Simbolotto: classifica dei simboli ritardatari. Ecco su quali numeri puntare il 23 gennaio 2020

In testa rimane la Risata (19) con 26 ritardi. Segue la Culla (9) con 21 turni a vuoto, poi la Festa (20) che non esce da 20 volte.

Si prosegue con il Vaso (7), 13 turni, che precede la Pizza (24) con 13 assenze. Dopo troviamo la Mano (5) con 11 estrazioni a vuoto, esattamente come i Fagioli (10). In coda troviamo, a 10 assenze, le Braghe (8) e il Baule (14). Fanalino di coda il Cerino (18) con 9 turni a vuoto.

Ecco la classifica dei 10 simboli e numeri più ritardatari del Simbolotto: