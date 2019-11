Simona Izzo, età e vità privata dell’attrice che percepisce 1000 euro al mese di pensione

66 anni e una bellezza ancora prorompente. Appare così Simona Izzo negli studi di Non è la D’Urso, ospite di Barbara D’Urso. Attrice, doppiatrice, ora regista. La vita professionale di Simona Izzo è sempre stata fervente, cose ha spesso raccontato lei stessa. La poliedrica artista ha raccontato un po’ della sua vita provata insieme al marito Ricky Tognazzi.

Un amore nato dopo il matrimonio (turbolento) di Simona Izzo con Antonello Venditti, finito a causa di un tradimento del cantautore. Un gesto su cui non è riuscita a passare sopra l’attrice, che ha parlato così di quell’episodio: “Se il mio bellissimo marito mi avesse tradito con una donna più bella, di un certo calibro, anche laureata… ok va bene, ci posso pure stare, lo rispetterei. Me ne sarei fatta una ragione. Ma con una come quella no. Assolutamente no!”.

La pensione da 1000 euro

Il matrimonio finito con Antonello Venditti, da cui è nato il figlio Francesco, attore e regista, ha lasciato spazio ad una frequentazione con il noto presentatore e autore televisivo Maurizio Costanzo. Una conoscenza che non si è però trasformata in matrimonio. Cosa success invece con il collega Ricky Tognazzi, sposato nel 1995 e con cui condivide ancora una storia d’amore.

Simona Izzo è tornata fortemente d’attualità dopo la sua partecipazione al Grande Fratello Vip e dopo le sue dichiarazioni rilasciate a Caterina Balivo: “Io ho mille euro al mese di pensione, se non lavorassi non arriverei nemmeno a 1200 e non farei nulla. Ho partecipato al Grande Fratello Vip per pagare la scuola privata ai miei nipoti”.

Dichiarazioni che le hanno portato anche molte critiche. Ma Simona Izzo è da sempre famosa per la sua sincerità. Per questo non si è tirata indietro nemmeno quando ha rivelato di ricorrere alla chirurgia estetica per apparire sempre bella e giovane.