Sindaca Raggi visita centro antiviolenza

La Sindaca Raggi oggi ha fatto visita alla struttura che ospiterà il primo centro antiviolenza sul territorio, nella periferia nord-ovest della città. L’edificio ospitava la sede di un centro anziani, poco frequentato, motivo per cui gli stessi utenti del centro hanno deciso di restituire l’immobile pe renderlo uno spazio polivalente.

Terminata la ristrutturazione, la procedura per l’affidamento del servizio è in corso. “Un bel risultato reso possibile dalla collaborazione tra il Municipio 14, il dipartimento Pari Opportunità e l’assessorato alle Politiche sociali” ha commentato la sindaca. “Portiamo avanti l’impegno per l’apertura di strutture che offrano nuovi servizi alle donne che ne hanno bisogno, in tutte le zone della città.”

