SiVinceTutto – oggi, mercoledì 10 giugno 2020: ecco i numeri vincenti esatti

In diretta su italiasera.it puoi seguire l’estrazione relativa al concorso speciale del gioco Enalotto, il SiVinceTutto SuperEnalotto, che consiste nel pronosticare, per ciascun concorso ed indipendentemente dalla loro sequenza, i 6 numeri che costituiscono la combinazione vincente, estratti da una medesima serie continua di numeri, compresi tra 1 e 90, per mezzo di un sistema estrazionale che assicura che ogni estrazione risulti non prevedibile, non influenzabile e caratterizzata, per ciascuno dei numeri da estrarre, dalla medesima probabilità di estrazione.

La combinazione di gioco è costituita da 12 numeri di cui il giocatore pronostica l’estrazione.

Le categorie di premi sono 5. Alla prima categoria, “punti 6”, appartengono le giocate per le quali risultano esatti i pronostici relativi a tutti i sei numeri estratti. Alla seconda, alla terza, alla quarta e alla quinta categoria, rispettivamente “punti 5”, “punti 4”, “punti 3” e “punti 2” appartengono le giocate rispettivamente con 5, 4, 3 e 2 pronostici esatti.

Il costo unitario al pubblico della singola combinazione di gioco è di 5,00 euro.

E’ possibile effettuare giocate sistemistiche, ovvero acquistare quote di “giocate a caratura” il cui costo minimo è pari a 5,00 euro.

Per ciascun concorso, in mancanza di vincite di prima categoria, il relativo montepremi è attribuito al montepremi della seconda, terza, quarta e quinta categoria, e via ‘discendendo. Qualora non si realizzi alcuna vincita, l’intero montepremi è suddiviso tra tutti i partecipanti, in base al numero delle combinazioni giocate e indipendentemente dall’esito del pronostico effettuato.