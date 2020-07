SiVinceTutto SuperEnalotto: mercoledì 15 luglio 2020: i numeri vincenti

In diretta su ItaliaSera.it l’estrazione del concorso SiVinceTutto SuperEnalotto. Ecco la sestina estratta oggi, mercoledì 15 luglio 2020, con i numeri estratti stasera per il gioco della lotteria italiana che prevede un’estrazione a settimana, tutti i mercoledì alle ore 20. Dopo le estrazioni di ieri per i concorsi di Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto, dunque, ecco l’estrazione odierna del gioco SiVinceTutto.

SiVinceTutto SuperEnalotto 15 luglio 2020

Ecco i sei numeri estratti oggi, mercoledì 15 luglio 2020, per il concorso SiVinceTutto SuperEnalotto. La combinazione vincente di mercoledì 15/07/2020 è la seguente:

Numeri estratti oggi:

SiVinceTutto SuperEnalotto: come funziona il concorso

Le categorie di premi per il concorso SiVinceTutto SuperEnalotto sono 5. Alla prima categoria, “punti 6“, appartengono le giocate per le quali risultano esatti i pronostici relativi a tutti i sei numeri estratti. Alla seconda, alla terza, alla quarta e alla quinta categoria, rispettivamente “punti 5”, “punti 4“, “punti 3” e “punti 2” appartengono le giocate rispettivamente con 5, 4, 3 e 2 pronostici esatti.

E’ possibile effettuare giocate sistemistiche, ovvero acquistare quote di “giocate a caratura” il cui costo minimo è pari a 5,00 euro.

Per ciascun concorso Si Vince Tutto, in mancanza di vincite di prima categoria, il relativo montepremi è attribuito al montepremi della seconda, terza, quarta e quinta categoria; in mancanza di vincite di prima e di seconda categoria, il montepremi stesso è ripartito tra la terza, la quarta e la quinta categoria e così via. Qualora non si realizzi alcuna vincita, l’intero montepremi è suddiviso tra tutti i partecipanti, in base al numero delle combinazioni giocate e indipendentemente dall’esito del pronostico effettuato.

Max