Sky Cinema gratis dal 4 aprile: due canali dedicati #IoRestoaCasa. Come attivarli

Sky rinnova la sua offerta gratuita per questo periodo di quarantena. Dopo le due settimane in cui il pacchetto cinema è stato reso gratuito per tutti i clienti Sky fino al 4 aprile, da quella data in poi il servizio pay TV metterà a disposizione dei suoi clienti, anche di non ha compreso nell’abbonamento il pacchetto cinema, due canali dedicati.

I due nuovi canali che si accenderanno dal 4 aprile sono ‘Sky Cinema #IoRestoaCasa1 e Sky Cinema #IoRestoaCasa2. Entrambi saranno gratuiti per tutti i clienti Sky che hanno attivo qualsiasi tipo di abbonamento, anche quello base senza pacchetti. Un modo, quello di Sky, per far sentire la propria vicinanza in questo periodo difficile.