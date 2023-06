Smart working – A contatto con la natura, per 6 italiani su 10 è la chiave per essere più felici quest’estate

Con l’estate alle porte e dopo un intenso anno di lavoro, gli italiani sentono il bisogno di prendersi una pausa dai ritmi frenetici e dal caos cittadino per rigenerarsi.

Dunque, spostarsi più vicini alla natura può essere una valida soluzione: secondo il 52% degli italiani, la natura può essere una preziosa alleata per ristabilire l’equilibrio e recuperare le energie.

Smart working: 6 italiani su 10, con impieghi flessibili, desiderino rifugiarsi nei luoghi di villeggiatura per trarre beneficio dal contatto con la natura

Al contempo, il lavoro flessibile ha guadagnato sempre più popolarità in Italia negli ultimi anni, aprendo nuove opportunità per i lavoratori: non sorprende quindi che ben 6 italiani su 10, con impieghi flessibili, desiderino rifugiarsi nei luoghi di villeggiatura per trarre beneficio dal contatto con la natura, seppur continuando a lavorare. Tra questi, il mare risulta essere la meta preferita (27%), seguito dalla montagna (24%), collina (18%) e campagna (15%). In particolare, gli italiani apprezzano la possibilità di potersi allontanare dallo stress e trovano che gli ambienti naturali possano migliorare efficienza e creatività suscitando emozioni positive. Questo è particolarmente vero in estate che, grazie alle giornate più lunghe e più tempo libero a disposizione per godere dell’ambiente esterno, risulta essere la stagione preferita per il 30% degli italiani.

Smart working nella natura: una maggior connessione con l’ambiente naturale possa portare molteplici benefici di tipo psico-fisico sui processi mentali

È quanto emerge da uno studio condotto da Levissima, effettuato con metodologia WOA (Web Opinion Analysis) su circa 1200 italiani di età compresa tra i 20 e i 50 anni, attraverso un monitoraggio online sui principali social network, blog, forum e community dedicate per indagare il rapporto delle persone con la natura. In occasione del lancio di Levissima Natura, il marchio ha voluto celebrare l’importanza della natura e il legame con essa in ogni sua forma. Levissima Natura è infatti la gamma di bevande che unisce la purezza dell’acqua minerale Levissima al gusto 100% naturale dei fiori, delle erbe e altri ingredienti di montagna infusi a freddo – mela e erbe di montagna, tè bianco di montagna e fiori di sambuco, tè verde di montagna e fiori di tiglio.

Già diversi studi hanno evidenziato come una maggior connessione con l’ambiente naturale possa portare molteplici benefici di tipo psico-fisico sui processi mentali, sulle funzioni cognitive, sul comportamento e sul benessere. Ad esempio, “Servizi Ecosistemici” è il termine utilizzato dagli studiosi che hanno recentemente esplorato il tema per definire proprio il contributo che la Natura offre alle persone[1].

Smart working: trascorrere del tempo a contatto con la natura può favorire la produttività grazie alla riduzione dello stress e all’aumento della concentrazione mentale

Che tipo di emozioni si provano di fronte ad un paesaggio naturale? Oltre a tranquillità (68%) e gioia (64%), c’è chi nella natura trova anche fonte d’ispirazione (72%) e motivazione (62%). Infatti, trascorrere del tempo a contatto con la natura può favorire la produttività grazie alla riduzione dello stress e all’aumento dell’energia e della concentrazione mentale[2]; l’immersione nella bellezza degli spazi naturali può avere effetti positivi sull’umore, offrendo uno stimolo per un lavoro più efficiente e di qualità.

Oltre a ciò, i lavoratori possono approfittare delle pause per rigenerarsi in un ambiente naturale, attraverso l’esercizio all’aperto o semplicemente rilassandosi. Secondo lo studio, infatti, l’evasione attraverso una passeggiata all’aria aperta (58%), andare fuori città (53%) o fare attività fisica (41%) rappresentano le soluzioni migliori per ritrovare il proprio benessere. È stato dimostrato inoltre che la natura può avere un enorme potere rigenerativo sulla nostra mente[3], ma quali caratteristiche della natura hanno effettivamente un impatto sull’umore delle persone? I colori dei suoi paesaggi (50%), una vista panoramica (59%), il profumo di piante e fiori (47%) e i suoni tipici di un ambiente naturale (54%) sono gli elementi naturali che secondo gli italiani contribuiscono a trasmettere sensazioni positive.

Smart working nella natura, la psicologa: “Azioni come godere del sole e respirare all’aria aperta fanno bene alla nostra salute mentale”

“I fenomeni naturali dovuti all’alternarsi delle stagioni hanno da sempre segnato la storia dell’uomo – afferma la psicoterapeuta e scrittrice Vera Slepoj – da un lato determinano i nostri comportamenti sociali, dall’altro possono influire sulla nostra psiche: azioni come godere del sole e respirare all’aria aperta fanno bene alla nostra salute mentale.

Questo è particolarmente vero in estate, che con le sue caratteristiche uniche offre diverse opportunità per stimolare umore positivo e produttività. Se durante l’anno non tutti possono trascorre abbastanza tempo in connessione con l’ambiente proprio a causa degli impegni di lavoro (48%), grazie ad un maggior impiego dello smart working durante il periodo estivo è possibile trascorrere dei periodi nei luoghi di villeggiatura per conciliare il lavoro con le attività ricreative a contatto con la natura, promuovendo il benessere complessivo.

