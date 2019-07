Smemoranda è pronta per l’edizione 2020

Senza dimenticare l’ambiente e i 160mila alberi piantati da Smemoranda, ecco un’edizione dedicata a tutto ciò di cui non possiamo proprio fare a meno: storie, musica e disegni che passano dalla carta allo smartphone con contenuti extra su Whatsapp e una collaborazione speciale con Spotify.

Chi è Smemoranda: registrata come ‘testata giornalistica’, la Smemo, diretta da Nico Colonna e Gino e Michele, nasce alla fine degli anni Settanta grazie al progetto di un gruppo di giovani milanesi legati al movimento studentesco. Il loro intento: creare una nuova proposta editoriale ai tempi rivoluzionaria senza l’ausilio di uffici marketing e capitali. È così che vede la luce la Smemo, l’agenda un po’ libro un po’ diario, lunga 16 mesi, che dal 1979 ha alternato tra le sue pagine – sempre rigorosamente a quadretti! – articoli, opinioni, saggi, notizie, poesie, canzoni, quiz, disegni e vignette. Sono oltre 20 milioni gli studenti che dalla prima edizione a oggi l’hanno “consumata” ogni giorno.

La nuova edizione dell’ormai storica ‘agenda-pubblicazione’, quest’anno – anno 2020 – si avvale della partecipazione di personaggi come Antonio Albanese, Amalgama, Enrico Bertolino, Claudio Bisio, Charlie Charles, Boomdabash, Lorenzo Jovanotti Cherubini, Anna Danesi, Don Luigi Ciotti, Andrea Dovizioso, Paola Egonu, Ernia, Sfera Ebbasta, Finley, Gazzelle, Fabio Geda, Ghali, Lorenza Ghinelli, Valentina Giacinti, GionnyScandal, iPantellas, Emis Killa, Luciano Ligabue, Nicoletta Manni, Lautaro Martinez, Luna Melis, Mika, Rkomi, Federico Russo, Cecilia Salvai, Roberto Saviano, Gino Strada, Filippo Tortu, Licia Troisi, e Bebe Vio

Quest’anno quello impresso sulla copertina della nuova edizione di Smemoranda è un numero importante, di quelli che rimangono ben impressi nella memoria: un 2020 rotondo, perfetto, quasi fantascientifico. Un numero che sembra arrivare direttamente dal… futuro! Così, in vista dell’atteso traguardo, il tema della nuova Smemo è stato pensato per contenere un’infinità di passioni e dettagli quotidiani, ma anche tutte le ispirazioni del futuro che verrà.

Ma Smemo, com spiega il comunicato – è soprattutto “Mai senza quei valori fondamentali come l’amicizia, la solidarietà, l’ecologia e il rispetto per il posto in cui viviamo e le persone con cui stiamo. Mai senza le utopie che sanno cambiare il mondo, come quelle di Gino Strada, Mai senza libertà, come scrive Roberto Saviano. Mai senza è anche una parola di incoraggiamento per gli altri, come suggerisce la campionessa Bebe Vio. E ancora: Mai attraversare la vita senza cercare di fare la differenza, come raccomanda Fabio Geda. E Mai senza il desiderio, che è il motore di ogni cosa, come racconta Mika: non puoi toccarlo, né mangiarlo, ma senza di lui si perde la voglia di vivere. E poi, Mai senza un gatto social, la new entry GattodiM@#£ che risponderà con cinismo felino ai tuoi dubbi esistenziali con l’indirizzo gattodim@smemoranda.it; le sue avventure partono dal diario e continueranno sul web nel corso dell’anno scolastico.

Insomma, i direttori del diario Nico Colonna e Gino&Michele hanno dato carta bianca ad autori, sportivi, cantanti, artisti, scrittori perché potessero raccontare le loro storie, quelle senza cui non possiamo più stare senza. E anche quest’anno, ne abbiamo viste delle belle! E ne vedremo delle belle sui diari di chi, senza Smemoranda, non può proprio stare”.

Quest’anno le SPECIAL EDITION seguono i trend del momento. La prima è ispirata alla moda delle PATCH in voga negli anni ’80. La seconda special edition, invece, è fatta per LASCIARE IL SEGNO con le matite Smemo e una copertina, declinata in due colori, che è anche “portamatite”. Questa edizione speciale ha un elastico (lo puoi riutilizzare come vuoi!) che fa la differenza perché contiene tre matite Bic in grafite di resina sintetica realizzate con materiale riciclato e con sopra messaggi divertenti. La terza Smemo Special è pensata per FARE TENDENZA… con le sfumature: una lavorazione ad effetto, un mix di colori sfumati che colloca la nostra Smemo a fianco di altri prodotti iconici, ma con qualcosa in più… un messaggio grintoso e che crea appartenenza: Girl Gang.

Ricordiamo inoltre che per Smemoranda 2020 hanno disegnato artisti del calibro di Altan, Andersen, Bertolotti e De Pirro, Caviglia, Coletto, Corradi, Creanza, Daw, De Donno, Deco, De Donno, Ghetti, Guarnaccia, Laurina Paperina, Lise e Talami, Lunari, Maicol & Mirco, Marilungo, Menetti, Migneco e Amlo, Natangelo, Persichetti Bros, Tuono Pettinato.

