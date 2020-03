Soliti Ignoti, puntata 1 Marzo, Rossella da Taranto vince 26 mila euro, ecco chi era il parente dell’ignoto da Amadeus

Una nuova bellissima puntata, ieri sera nel preserale di Rai 1 de I Soliti Ignoti: nel noto e amato programma delle indagini sugli ignoti di Amadeus infatti si è registrata un’altra serata da grande gioia, con un altro successo.

Cosa è successo nel corso della trasmissione? Chi ha giocato e come ha svolto le sue indagini? E soprattutto, se ha vinto, quanto ha vinto?

Come ormai chiaro a chi segue il programma, nel gioco di RaiUno Soliti Ignoti, bisogna indovinare tutte le identità nascosta e soprattutto il parente misterioso per vincere il montepremi in gioco. Per tale motivo, come è andata la gara del 1 Marzo?

Soliti Ignoti, puntata 1 Marzo, Rossella da Taranto vince 26 mila euro

A indagare nella puntata di domenica 1° marzo 2020 è Rossella da Taranto. La studentessa in Scienze dell’Educazione accumula 52 mila euro, che prova a vincerli con la fase finale, quella del parente misterioso.

Dopo averlo confrontato con gli altri ignoti, Rossella decide di non raddoppiare, chiedendo di conoscere il grado di parentela. Il parente misterioso si chiama Walter, ha 74 anni ed è il padre di uno degli ignoti. La concorrente decide poi di dimezzare, giocando di fatto per 26 mila euro ma con la possibilità di scegliere su quattro ignoti invece che su otto.

Rossella ha l’intuizione giusta, affermando che Walter è il padre dell’ignoto numero uno. La studentessa torna così a Taranto con in tasca 26 mila euro.

aggiornamento ore 00.19

Nell’ultima punta di Febbraio, quella di sabato 29 febbraio 2020 è Marta da Ostra, in provincia di Ancona. L’avvocato, punta prima a 184 mila euro. Poi, chiedeva il grado di parentela rinunciando di raddoppiare.

Il parente misterioso era Francesco, ha 62 anni, il padre di uno degli ignoti. La concorrente dimezzava e se la giocava tutta per 92 mila euro. Per Marta, Francesco era il padre dell’ignoto numero quattro, ma il parente misterioso era connesso al numero tre e l’avvocato esce senza bottino.

aggiornamento ore 4.58

La volta precedente, venerdì 28 febbraio 2020 giocava da Amadeus Gabriele da Ivrea: un docente di una scuola primaria in Inghilterra che partiva da 118 mila euro. Poi, dicendo no al raddoppio, puntava sulla parentela: il parente misterioso era Samuele, 52 anni, papà di uno degli ignoti.

Il concorrente voleva dunque di dimezzare, mettendo in cantiere 59 mila euro e a soli quattro ignoti su cui scegliere, e poi passava al Binocolone. Così, per 47.200 euro Gabriele affermava che Samuele era il papà dell’ignoto numero quattro. Sbagliato: il parente misterioso era legato all’ignoto numero sei e, per questo, l’insegnante perdeva la chance di vittoria.

aggiornamento ore 12,30