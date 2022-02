SpaceX ha perso 40 satelliti per una tempesta solare

(Adnkronos) – SpaceX ha perso 40 satelliti a causa di una tempesta geomagnetica e secondo gli esperti il peggio potrebbe dover ancora arrivare. I satelliti di SpaceX – colosso di proprietà di Elon Musk – sono stati vittime del meteo spaziale e sono stati colpiti dalla tempesta geomagnetica un giorno dopo il lancio. Risultato: traiettorie condizionate e apparecchiature bruciate. La compagnia, secondo la Bbc, ha riferito che fino a 40 dei 49 satelliti sono stati colpiti dopo il lancio della scorsa settimana. Le strutture danneggiate avrebbero dovuto far parte del progetto Starlink, il sistema progettato da Musk per fornire Internet ad alta velocità utilizzando migliaia di satelliti in orbita.

Il sistema, ricorda la Bbc, è relativamente costoso ma può essere utilizzato in luoghi in cui le connessioni ‘tradizionali’ non possono essere utilizzate. Ad esempio, a Tonga, dove il terremoto di gennaio ha interrotto i collegamenti, si punta sulla costruzione di una stazione Starlink nelle vicine Fiji per favorire l’accesso alla rete.